Ucraina, In Friuli una una raccolta aiuti

Sabato 19 marzo la federazione provinciale del Pd di Udine, in collaborazione con il Pd regionale, organizza punti di raccolta a Udine, Pasian di Prato, Cervignano e Tolmezzo, per la raccolta di materiali di prima necessità per il popolo ucraino. Tutti i materiali verranno consegnati attraverso l’Associazione culturale Ucraina-Friuli.



“Un segnale concreto e mirato - spiegano i segretari Pascolat e Shaurli - che si unisce alle donazioni in denaro, per raccogliere il materiale segnalato come prioritario e urgente dalla stessa associazione Ucraina-Friuli che si occupa della consegna. Orientiamo la nostra generosità verso i beni di prima necessità, come medicinali, latte in polvere, prodotti per l’igiene e generi alimentari a lunga scadenza che non richiedano cottura. Aiutiamo un popolo che soffre”.



I dettagli sul tipo di materiali necessari e i luoghi in cui conferirli sono indicati sul sito www.pdfvg.it