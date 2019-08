Udine, no a ‘traslochi’ delle piste ciclabili

Dopo il Comitato Autostoppisti, un’altra voce si alza contro l’ipotesi di ‘trasloco’ della ciclabile via Zanon-via Cosattini in via Mercatovecchio lanciata dalla Giunta di Udine. “Siamo sinceramente sbigottiti dall’idea”, è il commento della Fiab AbicitUdine. “Ricordiamo che il 1° marzo abbiamo contato oltre 1.400 passaggi di ciclisti sulla ciclabile di via Zanon (all’altezza di largo dei Pecile), a riprova del fatto che quel tratto di strada è fondamentale per chi si muove quotidianamente in bici in città. I cicloturisti sono sicuramente importanti, ed è certo fondamentale che Udine diventi sempre più accogliente per chi sceglie una forma di turismo rispettosa dell’ambiente. Ma non sarà il cicloturismo a salvare le città dalla congestione del traffico motorizzato”.

“Non ha quindi alcun senso il mercanteggiamento fra i percorsi ciclabili – più uno in via Mercatovecchio, meno uno in via Zanon - perché una lungimirante politica della mobilità cittadina non è un giochino a somma zero, in cui si toglie da una parte per aggiungere dall’altra. Cosa dire poi del progetto su via Stringher? Se il problema è realmente la pericolosità della manovra delle auto, la soluzione è la chiusura della via, non il contrario”, spiegano ancora dal gruppo Fiab cittadino.

“Il previsto percorso ciclabile in via Mercatovecchio va bene, ma non a scapito dell’asse via Zanon-via Cosattini: quest’ultimo non va certo eliminato, ma semmai rafforzato e protetto dalla sosta selvaggia che lo rende, quella sì, pericoloso e difficilmente utilizzabile. Spiace, infine, constatare la completa sordità della Giunta nei confronti della voce dei cittadini: non è bastata la grande manifestazione del 31 luglio 2018, non sono bastate le oltre 9.000 firme consegnate al vice-Sindaco in settembre, non sono bastate le quasi 4.000 firme per il referendum, e, infine, non è bastata neppure la conta dei passaggi ciclistici effettuata il 1° marzo in via Zanon. Vuol dire che dovremo gridare ancora più forte”, conclude Abicitudine.