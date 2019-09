Udine, successo per l’aperitivo dei Master

Sono state oltre 400 le presenze registrate ieri all’Aperitivo dei Master organizzato ieri pomeriggio dall’Università di Udine per presentare l’offerta dei master di I e II livello e dei corsi di perfezionamento 2019/20. Diciassette i percorsi formativi in partenza, fra cui sette novità assolute, che spaziano dall’area manageriale-giuridica a quella scientifico-tecnologica, all’area umanistica, della comunicazione e formazione.

"I master – sottolinea Maria Chiarvesio, delegata per l’alta formazione e master - sono dei percorsi altamente specialistici che offrono la possibilità di entrare nel mondo del lavoro anche grazie agli stage nelle principali aziende del nostro territorio. Questi percorsi sono una valida prosecuzione per la formazione sia per i laureati triennali e magistrali, sia per la formazione continua dei lavoratori, e offrono una preparazione sempre più apprezzata dal mondo sia imprenditoriale che delle pubbliche amministrazioni".

Informazioni su programmi dei master e dei corsi di perfezionamento, modalità e costi d’iscrizione, agevolazioni e borse di studio e requisiti di ammissione sono disponibili online all’indirizzo www.uniud.it/master. Le iscrizioni ai percorsi formativi sono aperte e si chiuderanno nella maggior parte dei casi fra settembre e ottobre. L’Ufficio master è contattabile al numero 0432 556706 o via email all’indirizzo master@uniud.it.

Tre le novità per l’area manageriale-giuridica con: l’Executive Master in Business Administration – EMBA (I livello), percorso specialistico realizzato in collaborazione con Confindustria Udine, finalizzato allo sviluppo di profili professionali in grado di affrontare l’attuale scenario competitivo attraverso una solida cultura manageriale; il Master in Inclusione delle Diversità – MIND (I livello), unico per la sua impostazione nel panorama nazionale, rivolto alla formazione di professionisti capaci di gestire, fuori e dentro l’ambiente di lavoro, le diversità nell’ottica dell’inclusione, della sostenibilità e della creazione di valore per la società e l’economia; il Master Dirigere e governare le istituzioni pubbliche (I e II livello), organizzato in collaborazione con ComPA FVG (Centro di Competenza per la Pubblica Amministrazione) e CUOA, ideato per formare professionisti in grado di concepire, gestire e realizzare programmi e servizi innovativi nelle amministrazioni, anti pubblici e organizzazioni dei diversi settori.

Anche per l’area scientifico-tecnologica le novità sono tre: il Master in Intelligence e ICT (II livello) nato per rispondere alla crescente domanda - da parte di enti pubblici, aziende, forze dell’ordine, Stato Maggiore della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - di profili professionali in grado di organizzare e gestire l’intelligence attraverso gli strumenti informatici delle nuove tecnologie digitali; il Master in Innovazione Tecnologica e Management del Ciclo idrico integrato (II livello), che fornirà una formazione multidisciplinare e olistica, base imprescindibile del servizio idrico integrato, per formare professionalità complete di alto livello capaci di applicare mezzi e strumenti del management moderno; il Master in BIM – Esperto in Modellazione informatizzata e gestione del progetto (I livello) che formerà esperti nel settore delle tecnologie BIM (Building Information Modeling), in grado di operare con tecniche di modellazione informatizzata e di gestione elettronica del progetto, con competenze nel campo del rilievo avanzato con strumentazione digitale 3D.

In area umanistica, comunicazione e formazione la novità riguarda il Master in Filosofia del Digitale Humanities & Technologies (I livello) il cui obiettivo è formare persone capaci di comprendere le trasformazioni del mondo digitale, individuarne i principali trend e capire come questi si relazioneranno con le attività e le dinamiche delle aziende.

L’offerta formativa propone inoltre per l’area manageriale e giuridica i Master in Gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro (I livello); Digital Marketing (I livello); Chief Financial Officer (I e II livello); Erasmus Mundus Euroculture (I livello); Economia e Scienza del Caffè – Coffee Economics and Science “Ernesto Illy” (interateneo, I livello), nonché il Corso di perfezionamento in Project Management.

Per l’area scientifico-tecnologica i Master in Project Management – Esperto in gestione dei progetti nel settore delle costruzioni (I livello). Per l’area umanistica, comunicazione e formazione, i Master in Meditazione e Neuroscienze (I livello) e Italiano lingua seconda e interculturalità (I livello). Per l’area medico-sanitaria il Corso di perfezionamento in Gioco d’azzardo, web, sostanze e altre dipendenze comportamentali. Dalla conoscenza alla cura.