Udine: “Salviamo il totem”

Già nel 2014 Pietro Pittaro, allora presidente dell’ente Friuli nel mondo, segnalò lo stato di cattiva conservazione del totem degli Uroni, che fu donato alla città dai friulani emigrati in Canada in occasione del IV congresso della federazione dei Fogolars furlans che si tenne a Udine il 19 luglio 1981.



Il totem fu collocato nell’area verde di via San Daniele, tra il Palamostre e piazzale Osoppo, ma col passare degli anni il manufatto si deteriorava sempre più e Pittaro chiese già allora all’amministrazione comunale di spostarlo almeno provvisoriamente dal luogo dov’era, per effettuare il lavoro nel modo migliore. Le parole del presi-dente rimasero inascoltate.



Così il totem, vistosamente colorato, alto otto metri e mezzo, realizzato in acero ros-so continuò a degradarsi e ancora oggi nessuno ne cura la manutenzione, tanto che i colori originari non si vedono quasi più ed è in uno stato di fortissimo degrado per cui può rischiare di crollare.



Ora un cittadino che ha particolarmente a cuore il totem chiede di nuovo all’amministrazione di occuparsene, per rinnovare il legame dei Friulani-Canadesi con la terra dei loro padri.