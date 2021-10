Udine alla Venice Design Week

C’è anche Udine Design Week alla XII edizione di Venice Design Week che inaugura il 9 ottobre. XSpace, il progetto che ha vinto il concorso Totem Semplicità Complesse durante Udine Design Week, è stato inserito nel percorso PixelCity, la mostra in realtà aumentata che conduce i visitatori a scoprire angoli inediti di Venezia.

Dal 9 al 17 ottobre sarà visibile in Calle dei Furlani, davanti alla Scuola Dalmata dei Ss. Giorgio e Trifone, rione Castello, a 10 minuti da San Marco in direzione Arsenale, non lontano dal complesso di San Giovanni di Malta, detto dei Furlani. In questa area, vivevano più famiglie provenienti dal Friuli.

Il percorso Pixel City comprende una serie di luoghi della città dove sono stati posizionati codici QR che, inquadrati con il cellulare, rendono visibili oggetti o piccole architetture, come nel caso di XSpace. Proprio come era successo durante Udine Design Week, è un evento diffuso che “aumenta la realtà”, permettendo di vedere oggetti e architetture inquadrando un codice QR con il cellulare. Il codice è legato al social media Instagram che, grazie a uno speciale “filtro”, colloca l’oggetto virtualmente nel luogo prescelto.

XSpace, progettato da due giovanissimi architetti, Nicola Tessaro e Natasha Masuli, ha ottenuto il Premio Udine Design Week 21, vinto perché rappresentativo del tema Semplicità Complesse: un semplice cubo al cui interno c’è un mondo di immagini che rimandano al Friuli Venezia Giulia. Il design mette in risalto la semplicità del cubo e la complessità dell’interazione tra spazio interno e spazio esterno.

Grazie alla collaborazione tra le Italian Design Weeks, il Museo del Design del Friuli Venezia Giulia, MuDeFri, e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFvg abbiamo l’occasione di far conoscere Udine e il suo territorio.

Domenica 10 ottobre alle 11 l’iniziativa sarà presentata nella conferenza 'Vedere: realtà aumentata e progetto PixelCity', presso Combo, Campo dei Gesuiti 4878. Lunedì 11 ottobre alle 11 sarà possibile fare una visita guidata alla scoperta del percorso, oppure si può andare autonomamente alla sua scoperta utilizzando la mappa in autonomia.

Qui il programma di Venice Design Week

Il punto di localizzazione di XSpace su Google maps è qui