Udine, alpini in soccorso del mondo della scuola

Anche gli alpini arrivano in soccorso del mondo della scuola, quest'anno messo a dura prova dalle rigide - ma necessarie - misure anti-Covid introdotte a tutela degli alunni, del corpo docente e del personale Ata.

Accade a Udine, dove le penne nere della sezione Udine Sud hanno messo a disposizione dei più piccoli gli spazi della baita presente all'interno del parco Peter Pan, in via Pietro di Brazzà. I servizi igienici, la cucina, il grande salone e l'area verde comunale, sorvegliata e gestita proprio dai militari in congedo, due volte la settimana accoglieranno alcune classi del vicino asilo Cas di piazzale Cavalcaselle.

Si tratta di una piccola rivoluzione, sia per gli alpini sia per la piccola scuola dell'infanzia del IV Istituto Comprensivo. Una soluzione che permetterà ai bambini della materna di godere di maggiori spazi in cui giocare e di rispettare il distanziamento. Inutile dirlo, per le penne nere si tratta di un vero e proprio onore. Come ha spiegato il capogruppo Antonino Pascolo a Telefriuli, aiutare la comunità è la loro missione.