Udine, anche Laipacco ha la sua casetta dell'acqua

Questa mattina, nel quartiere udinese di Laipacco, si è tenuta l’inaugurazione della "Casetta dell’acqua", posizionata nell'area della palestra di via Laipacco. Non è mancato un commosso ricordo dello scomparso consigliere di quartiere, Roberto Luis, alla presenza della moglie e delle figlie.

Al taglio del nastro hanno preso parte il consigliere comunale Carlo Pavan, la presidente del quartiere Laipacco-San Gottardo, Miriam Di Vico, e i consiglieri di quartiere Maria Stella Masetto e Renato Cigalotto.

La casetta permetterà di avere acqua fresca, naturale o gassata, al costo di soli 5 e 2 centesimi al litro. L’acqua potrà essere acquistata in denaro o con una tessera ricaricabile. Ogni famiglia potrà ritirare la propria tessera al Bar Florida, in via Buttrio 98, che poi potrà essere ricaricata.

Dopo le molte richieste dei cittadini, è stato attivato questo nuovo punto di distribuzione disponibile, in totale sicurezza, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

Al termine della cerimonia, è stata organizzata una pastasciutta e, tra tutti i presenti, sono state sorteggiate tre chiavette ricaricabili. "Confidiamo che questa novità possa essere accolta con entusiasmo dagli abitanti del quartiere, perché il contributo di ciascuno di noi per l’ambiente è fondamentale", spiegano i consiglieri. "L'acqua è vita, un elemento indispensabile per tutti, un bene primario di cui non possiamo fare a meno. Abbiamo imparato ad apprezzare l'acqua, a considerarla preziosa, abbiamo imparato a conoscere le sue virtù molto più che in passato. Siamo poi diventati molto attenti a non sprecare neanche una goccia e abbiamo apprezzato il servizio fornito dalle casette dell'acqua che l'Amministrazione Comunale ha installato. Con questo sistema tutti i residenti del quartiere di Laipacco e zone limitrofe potranno agevolmente beneficiare del servizio, che presto diventerà molto più attrattivo di quanto già non sia, con tante nuove infrastrutture. Grazie a tutti coloro che si serviranno della Casetta dell’acqua”.