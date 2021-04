Udine, aperitivo in zona rossa

Immagini struggenti di una città spettrale. Sono quelle immortalate dal fotografo udinese Giulio Magnifico che nei giorni più duri dell’ultima zona rossa che ha interessato il Friuli ha voluto raccontare con il suo occhio la vita nel centro cittadino, quello per intendersi che normalmente è affollato da migliaia di persone all’ora dell’aperitivo. E invece, negozi non essenziali chiusi, bar aperti solo per asporto fino alle 18 e coprifuoco.



“Il risultato fotografico di queste restrizioni – spiega Magnifico – è una città molto suggestiva, quasi spettrale e struggente. Le poche persone che si potevano incontrare erano abitanti del centro, usciti per portare fuori il cane, fare una breve passeggiata o compiere il tragitto da o verso il luogo di lavoro”.

Così anche lui è stato colto da un “sentimento di solitudine e di alienazione, come se la vita del centro fosse stata temporaneamente spenta”.