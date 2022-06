Udine, aprono le iscrizioni alle mense scolastiche

Al via mercoledì 15 giugno le iscrizioni per la mensa scolastica dell’anno didattico 2022/23. L’avviso verrà pubblicato sul sito Internet del Comune nella sezione dedicata al “servizio di Ristorazione scolastica”, sul portale eCivis e verrà altresì inviato tramite e-mail a tutti gli attuali iscritti al servizio. Iscrizioni aperte fino al 15 agosto.

Chi sono i fruitori del servizio? Gli alunni e gli allievi che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie con tempo pieno, le scuole primarie e secondarie di primo grado nei giorni di rientro scolastico, chi fruisce del servizio di doposcuola e chi partecipa ad attività post scolastiche pomeridiane previste nel Piano dell’Offerta Formativa delle scuole, purché ci sia un accordo preventivo tra l’Istituto Comprensivo competente e il Comune di Udine.

Sono previste offerte culinarie speciali per alunni, insegnanti ed educatori con patologie, allergie o intolleranze, per vegetariani e vegani oltre a menu ad hoc per motivi etici religiosi.

L’assessore all’Istruzione Elisabetta Marioni spiega: “Gli aspetti tecnici verranno dettagliatamente illustrati dai documenti che verranno trasmessi tramite posta elettronica e che verranno pubblicati in rete. A me preme porre l’accento su questo aspetto: stiamo lavorando assieme agli uffici, agli specialisti e alle ditte per erogare un servizio all’altezza delle aspettative, consapevoli del fatto che i bambini e i ragazzi hanno il diritto sacrosanto di consumare pasti di qualità. Io stessa mi sto spendendo in prima persona perché è nostro dovere garantire a bambini e genitori un cibo buono, fresco e sicuro”.

Marioni chiude: “Invito i genitori a segnalare eventuali esigenze specifiche per tempo. Sarà nostra cura assicurare menu adeguati per tutti. Come ex insegnante tengo in modo particolare alla scuola e alla mensa. Io stessa sperimenterò, assieme a personale qualificato, il livello dell’offerta mangiando in mensa e sarò a disposizione dei genitori per dialogare con loro”.