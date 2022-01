Udine attiva il trattamento antighiaccio

In vista delle basse temperature previste per le prossime nottate e il conseguente rischio di formazione di ghiaccio, Udine attiverà il trattamento preventivo antighiaccio del piano neve del Comune. È stata disposta la salatura preventiva di tutti i punti critici del piano neve (rotonde, rampe, sottopassi) per garantire la sicurezza e la percorribilità della rete viaria.

La ditta incaricata, l'Ices, inizierà ad operare alle 23 di oggi, mercoledì 26 gennaio, e terminerà entro le ore 5.