Udine, aumentano gli interventi di derattizzazione

“A fronte di alcune richieste di intervento che in questi giorni sono pervenute agli uffici del Comune, abbiamo deciso di chiedere alla ditta che si occupa della derattizzazione nella nostra città di aumentare gli interventi nei tombini e, dove possibile, sui marciapiedi, e di estendere la copertura delle vie coinvolte da questo tipo di servizio”. Lo ha annunciato il Sindaco Pietro Fontanini a margine di una riunione alla quale hanno partecipato anche gli Assessori Alessandro Ciani, Loris Michelini e Silvana Olivotto e il Dirigente Damiano Scapin.

“Nello specifico - ha aggiunto il Sindaco - andremo a chiedere di inserire nella mappa alcune vie centrali oggi scoperte come, ad esempio, piazza XX Settembre, via Poscolle e via Grazzano”.

La ditta, una volta posizionata l’esca, effettua, a cadenza settimanale, quattro successivi controlli al fine di verificare la situazione, rimanendo comunque a disposizione per eventuali interventi a chiamata.

“Pur sapendo che quella con i topi è, per tutti i centri abitati, una battaglia difficile in cui l’unica arma è rappresentata dal posizionamento delle esche, mi impegno a tenere monitorata la situazione e, se necessario, ad far aumentare ulteriormente gli interventi”, ha concluso Fontanini.