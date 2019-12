Udine, avanti la battaglia sul 'porta a porta'

A Udine, continua la battaglia di cittadini e associazioni che chiedono di rimodulare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta. Attivo dal 2 dicembre nella seconda circoscrizione cittadina, il metodo ‘casa per casa’ ha fatto fin da subito registrare una serie di problemi da correggere, specie per chi abita in condominio.

La scorsa settimana, Consumatori Attivi, Anaci e Fiaip avevano incontrato il sindaco Pietro Fontanini, l'assessore Silvana Olivotto, il consigliere Giovanni Govetto e la Net, rappresentando le criticità del sistema.

La proposta delle associazioni era stata quella d'istituzionalizzare un tavolo per agevolare il dialogo e dare vita a un percorso virtuoso per mettere a punto i correttivi, a cominciare dalle isole ecologiche zonali videosorvegliate e dai conferimenti controllati per le aree a più alta densità abitativa.

In quest’ottica arriva anche l’appello di Consumatori Attivi che invita i cittadini a partecipare oggi alle 16.30 al Consiglio comunale che affronterà il tema della Tari. “Sarà importante la presenza fisica in aula, visto che sarà discussa la mozione di sentimenti volta a tradurre in impegno dell'Amministrazione quanto discusso nella riunione con i rappresentanti del Comune”, sottolineano dall’associazione, che sta continuando a raccogliere segnalazioni e foto sui disservizi.