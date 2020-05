Udine, avviata la sanificazione dei giochi nei parchi

Finalmente anche i bambini possono tornare a giocare con le altalene, i castelli e le molle presenti all'interno delle aree verdi comunali di Udine. Già da una settimana nei parchi pubblici della città sono iniziati gli interventi di pulizia delle attrezzature dedicate ai più piccoli. Le impegnative operazioni di igienizzazione sono coordinate dall'Ufficio verde pubblico e vengono svolte quotidianamente su 12-13 aree verdi grazie all'ausilio degli uomini della cooperativa sociale - che ha in gestione la cura dei parchi - e all'indispensabile supporto dei volontari della Protezione civile di Udine.

“La situazione da un punto di vista burocratico è in continua evoluzione - ci ha spiegato il vicesindaco di Udine Loris Michelini-, ma, mentre alcuni Comuni della regione hanno deciso addirittura di rimuovere le attrezzature, noi abbiamo optato per un'operazione di pulizia volta ad aiutare le famiglie e a favorire il divertimento dei bambini, una delle fasce più colpite dalle disposizioni anticovid. Questa mattina, ad esempio, le squadre erano all'opera all'interno del Parco del Cormor. Va detto che la Giunta ha chiesto di iniziare gli interventi già sette giorni fa, anche per calcolare le ore di lavoro e le spese. Grazie all'intervento della Protezione civile locale, però, i costi saranno più contenuti. Lunedì prossimo - conclude Michelini -, sarà affidato l'incarico alla cooperativa tramite affidamento diretto”.

Ma le belle notizie per i più piccoli (e non solo) non sono finite. Con una spesa che si aggira intorno ai 200 mila euro saranno posate nei prossimi mesi diverse nuove attrezzature da gioco e sportive in diverse aree verdi del capoluogo friulano. Sarà, inoltre, completamente riallestito il percorso vita del Parco del Cormor. L'intervento prevede la sostituzione delle attrezzature obsolete con la contestuale posa delle nuove dotazioni su una nuova pavimentazione antitrauma in ghiaia.

