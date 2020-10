Udine, avvocati e magistrati in piazza in ricordo di Ebru Timtik

Giovedì 29 ottobre, alle ore 12, si terrà un flash mob in ricordo di Ebru Timtik: avvocati e magistrati riuniti avanti al Tribunale di Udine.



L’Avvocatura e la magistratura friulana, su iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine e con il sostegno delle associazione forensi locali, commemoreranno la Collega turca Ebru Timtik, esempio di lotta e resistenza per i diritti civili e umani, morta lo scorso 27 agosto nelle galere turche, dopo 238 giorni di sciopero della fame.



Alla fine del 2018 l’avvocata era stata condannata a 13 anni e mezzo di reclusione per terrorismo. Imprigionata nel carcere più grande d’Europa a Siliviri, aveva cominciato uno sciopero della fame: chiedeva soltanto di poter avere un processo giusto al posto di quello, che era stato una farsa, che si era tenuto alla fine dell’anno presso la trentasettesima Corte del Tribunale Penale di Istanbul.



Il 29 ottobre alle ore 12, gli avvocati udinesi nel rispetto delle limitazioni imposte dalla crisi epidemiologica, indosseranno la toga e si disporranno lungo il muro esterno del Tribunale a 1 metro di distanza l’uno dall’altro, con la mascherina, per rappresentare: “Uno stato democratico, per essere tale,Nell’occasione verrà, che poi verrà esposto all’interno del Tribunale per non dimenticare la Collega che ha donato la vita per il diritto e la libertà.Seguiranno interventi del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, avvocato, del Presidente del Tribunale, dottor, del Procuratore della Repubblica facente funzione dottoressa, del Sindaco, oltre alla