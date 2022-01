Udine cambia volto

Non c'è soltanto il recupero dell'ex birreria Dormisch nel prossimo futuro di Udine. Il capoluogo friulano, infatti, si appresta a vivere una stagione di grandi trasformazioni che passeranno soprattutto attraverso il recupero di aree abbandonate e lasciate al degrado e che potranno rivedere nuovamente la luce ed essere restituite alla città. E' questo il caso dell'ex caserma Osoppo.

È pensato per i giovani atleti, ma diventerà un punto di riferimento per gli sportivi di tutte le età il palazzetto polifunzionale al coperto che il Comune di Udine realizzerà nell’area dell’ex caserma Osoppo, zona via Brigata Re. Le dimensioni sono importanti. Si tratta, infatti, di almeno 15 campi da calcio. Il costo del progetto, già definitivo, è di 3.200.000 euro. Le risorse sono quasi interamente statali e regionali. La fine dei lavori è prevista entro il dicembre 2022. Oltre a campi di basket, pallavolo e calcio e una pista per il pattinaggio e rotelle coperta, che al momento non esiste in città, la struttura, nella parte nord, è destinata a ospitare una grande novità per tutti gli appassionati: una palestra di roccia, la cui parete sarà alta 14 metri.



“Il costo dell’opera – spiega il vice sindaco- è di 600.000 euro. Siamo già al progetto di fattibilità. La differenza rispetto alle altre pareti già esistenti in Friuli è che questa avrà le dimensioni giuste per le arrampicate olimpiche. Una simile c’è solo a Bolzano. La palestra richiamerà amanti dell’arrampicata austriaci e sloveni”.Ad approvare l’idea sono stati anche gli ‘addetti ai lavori’. “C’è stato l’interesse immediato – conclude Michelini - da parte della