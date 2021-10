Udine, cantieri in via delle Scuole

La realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile. L’allargamento, l’adeguamento e la messa in sicurezza dei marciapiedi. Il miglioramento degli spazi per l’accesso ai servizi presenti senza ridurre il numero di parcheggi per le autovetture. Così saranno realizzati i lavori per la sistemazione di via delle Scuole. La giunta comunale ha dato il via libera al progetto da 230mila euro nel corso della seduta di questa mattina.

Loris Michelini, vicesindaco con delega ai lavori pubblici, spiega: “Il segmento della pista ciclabile sul quale mettiamo mano collega il percorso FVG1 proveniente da via Mainero con la porzione che accompagna verso il centro di Udine, attraversando piazza Rizzi. Gli altri due lavori sono finalizzati a mettere in sicurezza sia gli spazi pedonali che i flussi viari. Mi preme porre l’accento sul fatto che le opere verranno realizzate nel pieno rispetto delle esigenze delle persone con disabilità: la fruizione deve essere comoda e agevole, l’abbattimento delle barriere architettoniche era e resta una priorità di questa amministrazione”.

Il vicesindaco chiude: “La presenza di una scuola primaria, di un asilo nido e di altri punti di aggregazione per bambini e ragazzi induce a riservare un’attenzione particolare per questa zona. L’esecuzione dei lavori terrà conto delle esigenze minute e particolari delle famiglie, mettendo la sicurezza in primo piano. Faccio infine notare che viene così esaudita una richiesta del Comitato Rizzi”.