Udine capitale dei gatti per un giorno

Per chi è convinto che il proprio gatto sia il più bello, più in salute e con il carattere migliore, sabato 22 febbraio sarà il momento per dimostrarlo. L’occasione sarà il Ca’ Zampa Cat Day: una giornata speciale dove una giuria di esperti eleggerà il gatto dell’anno.



L’evento avrà luogo alle 16.30 nel Centro Ca’ Zampa di Udine, situato all’interno Centro Commerciale Città Fiera. Per info e per iscrivere il proprio gatto, è possibile inviare una mail a: udine@cazampa.it, chiamare al numero 0432681704.