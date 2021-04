Udine celebra il 25 aprile

Ancora un 25 aprile senza le piazze gremite, ma con l'emergenza pandemica che impone di restare in sicurezza, fisicamente lontani, a casa. Per il secondo anno la Festa della Liberazione, anche a Udine, sarà celebrata in forma molto ristretta e nel rispetto delle normative anti Covid-19. Il valore della democrazia e dei principi umani e sociali su cui si fondano la nostra Repubblica e la Costituzione sarà ribadito, tuttavia, con particolare intensità simbolica attraverso le iniziative organizzate dalla sezione udinese dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) in collaborazione con il Comune.



Gli appuntamenti si susseguiranno fino a lunedì 26 aprile. Brevi commemorazioni in presenza e in forma statica (come previsto dalle norme anticontagio) avranno luogo durante le quattro giornate e, domenica 25 aprile, si aggiungerà la pubblicazione online di due video sul canale YouTube Anpi Udine. Se le piazze e le strade dovranno rimanere vuote ancora una volta, a scandire il 76° anniversario della Liberazione ci saranno, invece, i volti delle cittadine e dei cittadini, che si sono radunati dal 1945 al 2019 in festa per la fine del buio nazifascista e la conquista delle libertà democratiche: le loro immagini animeranno ancora piazza Libertà attraverso una sequenza fotografica, che sarà proiettata nelle due serate del week-end su una facciata della Loggia del Lionello, in un abbraccio virtuale tra le generazioni di ieri e di oggi.



- "Ad un anno dalla pandemia, questo 25 aprile sarà una nuova primavera di memoria attiva e giustizia sociale in un passaggio del testimone ai giovani, perché senza memoria non c'è futuro. Nel 2021, per noi dell'Anpi di Udine l'anniversario della nascita della nostra democrazia sarà anche l'occasione per riaffermare l'attualità della battaglia per i diritti delle persone e in particolare del diritto di asilo, previsto dall'articolo 10 della Costituzione – dichiara, presidente della sezione cittadina dell'Associazione -. Aderendo alla Rete DASI, l'Anpi di Udine, nelle persone della sottoscritta e del presidente provinciale Dino Spanghero, ha partecipato al digiuno a staffetta iniziato a gennaio, per sensibilizzare la politica al problema dei diritti umani violati nei confronti di migliaia di migranti. Il 25 aprile praticheremo nuovamente un digiuno collettivo dall'alba al tramonto, in segno di solidarietà con i migranti contemporanei in cammino lungo la rotta balcanica"."Nel pomeriggio 25 aprile, inoltre, metteremo un fiore alle targhe, alle lapidi, alle iscrizioni, ai monumenti che ricordano la Resistenza. Sarà un modo speciale per non interrompere quel filo di speranza, di fiducia, di pace, di libertà e di democrazia che unisce i protagonisti della Resistenza ai resistenti di oggi che lottano contro il covid, le ingiustizie, i disagi sociali, le povertà, le discriminazioni e i razzismi", aggiunge, presidente dell'Anpi provinciale di Udine.- Nel capoluogo friulano, le celebrazioni per la Festa della Liberazione, come detto, sono cominciate il venerdì 23 aprile, nel quartiere dei Rizzi, dove i rappresentanti delle sezioni locali dell'Anpi e del Gruppo ANA hanno deposto delle corone in memoria dei caduti nelle guerre e dei partigiani nella Lotta di Liberazione presso la lapide della scuola primaria “Enrico Fruch” e all'ossario-monumento nel cimitero.si sono susseguite brevi cerimonie, rigorosamente in forma statica, anche negli altri quartieri cittadini con la posa di omaggi floreali sui luoghi della memoria.daranno voce alle loro riflessioni sul diritto all'istruzione al tempo della pandemia. Seguiràcon la partecipazione degli studenti delle scuole superiori cittadine e della provincia e per il coordinamento dell'attricee del registaAlle 11.00, si proseguirà con la, dove una ristretta delegazione, composta dai rappresentanti dell'amministrazione comunale, dell'Anpi e delle associazioni, deporrà una corona davanti al Tempietto ai Caduti. Poi la delegazione renderà omaggio anche al, mentre i musicisti. La manifestazione si svolgerà in forma statica.Nel pomeriggio, alle 16.00, anche, l'iniziativa promossa in tutta Italia dal direttivo nazionale dell'Associazione che invita a deporre. I partecipanti si ritroveranno in bicicletta alle 15.30 all'esterno sede di via Brigata Re 29. Da là, la pedalata partirà in direzione del quartiere Aurora e si dirigerà nel percorso di ritorno verso Largo dei Pecile per lasciare una rosa anche in via Cecilia Deganutti. La partecipazione all'iniziativa è riservata solo ai residenti a Udine e previa prenotazione al numero 328.2265222 o tramite una e.mail all'indirizzo anpiudine@gmail.com., in mattinata, saranno deposte le corone all'esterno della scuola primaria “Silvio Pellico”, in via San Pietro, e della scuola primaria “Giosuè Carducci”, in viale Tricesimo. I due incontri non sono aperti al pubblico.