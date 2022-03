Udine celebra la giornata per i diritti delle donne e per la pace

Si intitola “Pensieri intrappolati” il libro scritto da Maria Sabina Marzotta che verrà presentato martedì 8 marzo, a Udine, alle 18 alla Caffetteria da Romi – Al Vecchio Tram alla presenza dell’autrice. Alla serata parteciperanno Lorenza Ioan, consigliera con delega alle Pari Opportunità, e di Anna Cragnolini, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune.



Il volume è una raccolta poetica composta durante il lockdown: evocativa la scelta del titolo che pone l’accento sulla condizione di improvvisa e imprevedibile limitazione alla libertà personale sperimentata in questi anni a causa della pandemia.



Martedì 8, alle 20.30, al teatro San Giorgio di Udine andrà in scena lo spettacolo “L’uovo del cuculo” del drammaturgo Carlo Tolazzi, con Marianna Fernetich e Federico Scridel, a conclusione di un ciclo di eventi organizzato nelle scorse giornate sul tema "donne e minori" vittime delle guerre contemporanee, quanto mai tristemente attuale.



con lo spettacolo “”, ispirato a "Il catalogo delle donne valorose di Serena Dandini": una storia di donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili.“Le Donne sono davvero un valore aggiunto per la società - spiega Lorenza Ioan -: sono madri, nonne, mogli, figlie, sorelle, artiste, professioniste. Sanno lavorare per loro stesse e per gli altri, con lo stesso impegno, la stessa abnegazione e passione. Il tema della parità di genere non può prescindere dall’ammissione che ancora oggi molte Donne non vengono giustamente od equamente considerate. I nostri eventi vogliono essere contemporaneamente una celebrazione delle Donne virtuose ma anche un appello a continuare, unite, a battagliare per un equo trattamento ed un’equa considerazione”.“La nostra Commissione ha raccolto istanze, predisposto progetti e organizzato attività finalizzate a celebrare la ricorrenza della giornata internazionale della donna e ha anche e soprattutto agito per ribadire la necessità di continuare instancabilmente a parlare di parità di genere e superamento delle discriminazioni, associate alla continua e perseverante azione contro ogni violenza. Sono, questi, temi che non hanno calendario - conclude Anna Cragnolini -”.