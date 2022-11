Udine centro, distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata

E' regolarmente attivo – dopo alcuni mesi di stop, dovuto anche all’emergenza sanitaria- il servizio di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata presso la sede della Circoscrizione 1 Udine Centro, in via Gen. Chinotto. Ad annunciarlo è il presidente, Gary Di Qual.

“Ringrazio in particolar modo il Sindaco, Pietro Fontanini, gli assessori di riferimento e la società partecipata per aver accolto la richiesta del consiglio di quartiere per il ripristino di tale servizio, molto apprezzato dalla nostra comunità, soprattutto dalla componente anziana".

"La cosa importante su cui vorrei porre l’attenzione – continua Di Qual -, è che due persone percettrici del reddito di cittadinanza si sono messe a disposizione del Comune per svolgere appunto questa mansione. Oltre a questo, effettuano servizi di pubblica utilità all’interno della circoscrizione, come ad esempio la collaborazione con la biblioteca di quartiere svolgendo attività legate all’archiviazione dei volumi".

"I residenti del Centro quindi – prosegue Di Qual -, si possono rivolgere all’ufficio distribuzione sacchetti per le utenze domestiche, nelle seguenti giornate ed orari: il lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.30, dove vengono consegnati sacchetti per la raccolta di secco, umido, plastica, carta e quelli per il riciclo delle capsule del caffè. La consegna dei sacchi per la raccolta differenziata è totalmente gratuita da parte dell’amministrazione comunale, in accordo con la Net".

"Ricordo – termina Di Qual - che il servizio di distribuzione sacchetti è nato come progetto pilota proprio nella nostra circoscrizione, all’incirca 20 anni fa e, da allora, ha riscosso sempre apprezzamento tra i cittadini, tanto da essere copiato da altre sedi circoscrizionali. Dopo l’avvio del casa per casa e della raccolta differenziata spinta, dove peraltro si stanno registrando percentuali in crescita, il servizio come quello offerto è molto importante sia per la vicinanza ai bisogni dei cittadini, sia per il rispetto nei confronti dell’ambiente, dove ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte".