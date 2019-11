Udine, cittadini in campo contro il 'porta a porta'

A Udine, è iniziata ufficialmente la ‘battaglia’ contro il nuovo sistema di raccolta ‘porta a porta’ dei rifiuti. Il metodo, che sarà introdotto il 2 dicembre a partire dalla seconda circoscrizione cittadina, non piace a molti residenti. Dei problemi si è fatta carico anche l’associazione Consumatori Attivi, che è pronta a scendere in campo contro il ‘casa per casa’ che, spiegano, “aumenterà i rifiuti abbandonati in giro e i costi per gli utenti, specie per chi vive in condominio, senza considerare il fatto che molte città che l’avevano adottato, in varie parti d'Italia, ora stanno cambiando linea”.

Da qui, sono nate due manifestazioni contro i bidoncini (che saranno proprio lo ‘strumento’ della protesta): il 30 novembre alle 10 in via Podgora per denunciare la situazione nella quale si sta trovando la via, assurta a simbolo del nuovo sistema. E il 2 dicembre, sempre alle 10, ma questa volta davanti al Comune di Udine, in Piazzetta d’Aronco, per ottenere un impegno formale dell’amministrazione comunale a rivedere il metodo di raccolta casa per casa.

Nel dettaglio, Consumatori Attivi e cittadini chiedono "una maggiore informazione sulle modalità di conferimento dei rifiuti; nel breve periodo, la permanenza dei bidoni negli spazi pubblici già adibiti, dotandoli di chiave a uso di chi risiede nella via; nel lungo periodo, la creazione di piccole piazzole ecologiche negli spazi pubblici (aiuole/parcheggi etc.) con bidoni interrati dotati di badge e aree videosorvegliate per controllare il corretto conferimento".