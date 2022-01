Udine, come cambia la città

Con l’anno nuovo l’area ex Dormisch, compresa tra viale Bassi e via Micesio, il cui confine Est coincide, in tutta la sua lunghezza con il canale Ledra-Tagliamento e il confine Sud è marcato dalla presenza di Porta Villalta e della Villa Dormisch, cambierà volto. Dopo lo stato di abbandono durato decenni e le recenti proposte di riutilizzo bocciate a furia di proteste e raccolte di firme da parte dei cittadini udinesi, è nata un’idea che fa contenti tutti, anche perché i primi destinatari saranno i giovani. La storia dell’edificazione dell’area inizia a fine Ottocento. Francesco Dormisch, proprietario dell’omonimo marchio, apre i battenti della birreria omonima, costruendo il primo blocco nelle immediate vicinanze di Porta Villalta. L’ubicazione strategica è scelta grazie alla presenza del canale Ledra capace di generare abbondante energia per la produzione. Il sistema del costruito segue negli anni la crescita economica e la conseguente esigenza di espansione della produzione. L’intero lotto vede una crescita a blocchi identificati da Sud a Nord, dal 1891, anno che vede la costruzione del primo corpo di fabbrica, fino al 1967, anno di costruzione dell’ultimo corpo. La produzione (proprietà Peroni dal 1953) chiude i battenti nel 1988. Nel giugno del 1999 un incendio devasta una parte consistente dei volumi costruiti.



Ex caserma Osoppo

A 130 anni dalla fondazione della birreria Dormisch e a 33 dall’abbandono, lo stato attuale dell’area presenta un avanzato stato di degrado generalizzato, tuttavia è importante il recupero e la rigenerazione urbana di una parte di città che per posizione relazionale tra centro storico, centro studi e accessibilità appare indiscutibilmente strategica. E’ nato, così, dal colosso Danieli, leader mondiale nella produzione di impianti siderurgici, il progetto di recupero. E questo è soltanto l’ultimo regalo che il gruppo di Buttrio fa alla città di Udine. In progetto è una ‘Fabbrica del sapere’, come l’ha battezzata il sindaco di Udine, Pietro Fonanini, un campus della formazione innovativo e proiettato verso il mercato del lavoro. I primi destinatari saranno, infatti, gli studenti dell’Istituto tecnico superiore Malignani.Le strutture del nuovo centro, però, potranno essere utilizzate anche dagli altri studenti e dai cittadini. Il centro polifunzionale riqualificherà, infatti, grazie a un contesto urbanistico di pregio, un’intera area che versa, allo stato attuale, in una condizione di abbandono durata decenni. L’opera di recupero e valorizzazione del quartiere prevede, oltre alla nuova sede per l’Its, anche un auditorium, una biblioteca, una libreria, un ristorante e spazi per le attività di laboratorio. L’idea è riservare l’area alla formazione, rendendola però vivibile anche dal resto dei cittadini, con una zona pedonale e un ristorante aperto a tutti gli udinesi. Per quanto riguarda la viabilità, dato che la zona sarà collegata con una pista ciclabile, non ci dovrebbero essere problemi di varianti. Per quanto riguarda i tempi, non c’è ancora una data certa di avvio dei lavori, ma il vice sindaco Loris Michelini ha previsto un anno per il cantiere e meno di tre per la conclusione dell’iter.È pensato per i giovani atleti, ma diventerà un punto di riferimento per gli sportivi di tutte le età il palazzetto polifunzionale al coperto che il Comune di Udine realizzerà nell’area dell’ex caserma Osoppo, zona via Brigata Re. Le dimensioni sono importanti. Si tratta, infatti, di almeno 15 campi da calcio. Il costo del progetto, già definitivo, è di 3.200.000 euro. Le risorse sono quasi interamente statali e regionali. La fine dei lavori è prevista entro il dicembre 2022.Oltre a campi di basket, pallavolo e calcio e una pista per il pattinaggio e rotelle coperta, che al momento non esiste in città, la struttura, nella parte nord, è destinata a ospitare una grande novità per tutti gli appassionati: una palestra di roccia, la cui parete sarà alta 14 metri.“Il costo dell’opera – spiega il vice sindaco Loris Michelini - è di 600.000 euro. Siamo già al progetto di fattibilità. La differenza rispetto alle altre pareti già esistenti in Friuli è che questa avrà le dimensioni giuste per le arrampicate olimpiche. Una simile c’è solo a Bolzano. La palestra richiamerà amanti dell’arrampicata austriaci e sloveni”.Ad approvare l’idea sono stati anche gli ‘addetti ai lavori’.“C’è stato l’interesse immediato – conclude Michelini - da parte della Società alpina friulana e dei Vigili del fuoco, che potranno utilizzare la parete per esercitarsi. Anche gli operai e gli artigiani che devono arrampicarsi.