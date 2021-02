Udine, come cambierà viale Venezia

Come cambierà viale Venezia a Udine, al centro di un progetto di riqualificazione che di fatto cancellerà tutti gli impianti semaforici, sostituiti da nuove rotatorie. Il Consiglio di Quartiere 2 organizza, martedì 2 febbraio 2021, alle 18, una webconference per illustrare lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla riqualificazione del viale, da piazzale XXVI Luglio alla tangenziale Est.



L’evento partecipativo intende portare a conoscenza dei cittadini un’opera di fondamentale importanza per la nostra città. Tutta la cittadinanza interessata all’evento è invitata a collegarsi via web, sul canale YouTube del Comune di Udine.



Interverranno il Presidente del Consiglio di Quartiere Ivaldi Bettuzzi, l’assessore ai lavori pubblici Loris Michelini e il progettista Maurizio Bugliesi.

Comitato spontaneo: violato il regolamento

Incontro che però è anche al centro di polemiche. La questione è legata alla riunione convocata per discutere, martedì alle ore 18, sulle future due rotonde in viale Venezia, presentata come web conference in modalità partecipativa. Nella missiva il Comitato spontaneo Salviamo viale Venezia chiede che “venga attivata subito una modalità tecnica che garantisca il rispetto di quanto previsto negli articoli 4, 10, 24 che purtroppo sono diventati carta straccia”, denuncia Claudia Gallanda.