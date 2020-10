Udine, completati i cantieri stradali avviati a settembre

Si sono conclusi nei tempi stabiliti i lavori di manutenzione di alcune importanti strade e piazze udinesi. Si tratta di via Campagnola, via Del Cotonificio, via Riccardo di Giusto e piazzale Agricoltura, nonché dei due tratti sterrati delle vie Rizzolo e Cerneglons.

Si tratta di asfaltature di media entità che hanno trovato copertura nella variazione di bilancio approvata a giugno 2020 dalla Giunta Comunale che ha stanziato ulteriori 50mila euro, a valere su un residuo d’opera che ne contava già altrettanti. La gara, dal valore di 100mila euro, è stata vinta dalla ditta “De Stefano” di Spilimbergo. Gli interventi sono iniziati a settembre e vanno a risolvere alcune criticità dei quartieri coinvolti.

“A velocizzare i lavori - ha commentato il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini - è stata la decisione di abbinare ai grandi appalti una serie di piccoli interventi e manutenzioni dirette grazie alla creazione e progressivo potenziamento di una specifica Unità Organizzativa “Manutenzioni”. I risultati si sono visti soprattutto in occasione delle abbondanti piogge di fine estate, durante le quali la squadra comunale di emergenza non ha ricevuto segnalazioni relative a problematiche particolari”.

“I risparmi derivanti dal progressivo miglioramento delle condizioni delle strade, verranno utilizzati per risolvere altre criticità, e mi riferisco soprattutto agli allagamenti stradali, per i quali stiamo predisponendo interventi strutturali che eviteranno problemi alle strade e alle abitazioni”, conclude Michelini.

A tal fine sarà attivato un tavolo con CAFC per la gestione delle acque meteoriche. Sarà inoltre potenziata la squadra delle manutenzioni stradali, per garantire la tenuta delle grandi opere e la pronta risposta alle segnalazioni dei cittadini.