Udine continua a investire sulle ciclabili

“Oggi abbiamo approvato il progetto definitivo esecutivo del valore di 140mila euro, di cui 70mila messi a disposizione dalla Regione, per la messa in sicurezza di tre attraversamenti ciclabili presenti nella nostra città”. Lo ha annunciato, a margine della seduta di Giunta, il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini.

Gli attraversamenti oggetto di intervento sono quelli situati rispettivamente tra viale Cadore e Piazzale Don De Roja, tra viale Cadore e via Dormisch e tra viale delle Ferriere e via Scalo Nuovo.

Tutti gli attraversamenti, che saranno dotati di piastrelle tattilo-plantari per i disabili visivi, prevedono un aumento della visibilità, da parte degli automobilisti, determinato dal materiale plastico fluorescente con segnaletica verticale autoalimentata che illuminerà sia l’inizio dell’attraversamento che il percorso.

“Desidero ringraziare la Regione per avere contribuito alla realizzazione di questi interventi che erano necessari non solo perché realizzati in punti in cui il traffico è intenso e ad alto scorrimento ma anche perché situati in zone molto frequentate da ragazzi. La sicurezza di pedoni e ciclisti continua ad essere una priorità per la nostra Amministrazione e, grazie a questa attenzione, la nostra città sta diventando oggi, dopo anni di inerzia, sempre più ciclabile”, conclude Michelini.