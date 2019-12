Udine, conto alla rovescia per il Capodanno in piazza

Musica Rock e Pop, divertimento e l’immancabile spettacolo pirotecnico silenzioso, come già la scorsa edizione, richiesto dall’Amministrazione. Sono questi gli ingredienti miscelati per il pubblico che vorrà partecipare per la grande festa di Capodanno in programma in piazza Primo Maggio a Udine.

I festeggiamenti per la notte di San Silvestro inizieranno già alle 22 con la musica del dj friulano Kriss Simon, che mixerà i brani attuali del panorama pop e reggaetton più famosi, introdotto sul palco dalla giornalista di Telefriuli Alexis Sabot che accompagnerà il pubblico verso il conto alla rovescia per il 2020.

Dalle 23 partirà invece l’esibizione della cover band Pink Armada composta da Diletta Pellizzer alla voce, Martina Rover, alla chitarra e voce, Silvia Boschiero, alla chitarra e voce, Elettra Pizzale al Basso e Jessica Birsa alla batteria; si tratta di una delle più importanti realtà rock femminile del Triveneto formata da queste cinque energiche ragazze, pronte a far divertire davvero tutti.. Il gruppo propone le rock hits internazionali più famose dagli anni Settanta fino ai giorni nostri: canzoni intramontabili quali quelle dei Queen, Beatles, David Bowie, Rolling Stones, Clash, Billy Idol, Doors, Deep purple, Ac/Dc, Van Halen, Aerosmith, The Killers, Green Day e molti altri, creando suoni e atmosfere per lo show.

A un quarto d’ora dalla mezzanotte sul palco allestito in Giardin Grande salirà il Sindaco di Udine Pietro Fontanini insieme all’Assessore Maurizio Franz e agli altri componenti della Giunta per i tradizionali auguri alla città. Un maxi orologio proiettato sullo sfondo del palco scandirà il countdown verso il 2020 fino all’immancabile brindisi di mezzanotte. Come da tradizione il nuovo anno sarà salutato dai fuochi d’artificio silenziosi sparati dalla collina della piazza. Lo spettacolo pirotecnico, offerto dal Comune, sarà curato dalla ditta Pirotecnica San’Antonio, mentre l’organizzazione tecnico-artistica è curata da Pregi srl.

La serata in piazza continuerà poi con un non stop di musica e divertimento fino alle 2 per far scatenare il pubblico sulle note dei più famosi e coinvolgenti successi musicali di tutti i tempi. Le “Pink” daranno ancora una volta fondo al proprio ricco repertorio, per un coinvolgimento a 360 gradi e per tutti i target di pubblico. L’ultima mezzora di intrattenimento, dall’1.30 alle 2, sarà affidata di nuovo al Dee-jay Kriss Simon che in questo secondo DJ set proporrà una carrellata di grandi successi pop-dance spaziando da J-ax a Baby k, da Elettra Lamborghini a Avicii, da David Guetta a Shakira e Madonna, dai Black Eyed Peas a Bob Sinclair.

“Il Capodanno in piazza - ha dichiarato l’Assessore Franz - è ormai un vero e proprio classico che noi cerchiamo ogni anno di rinnovare attraverso un’offerta capace di attirare un pubblico il più possibile eterogeneo come gusti e come età. Ma noi vogliamo che il Capodanno udinese sia all’insegna, oltre che di un sano divertimento, anche del rispetto, ed è per questo che per la seconda volta abbiamo optato per uno spettacolo pirotecnico silenzioso che tenga conto di tutti gli animali che altrimenti potrebbero spaventarsi per i botti eccessivamente potenti. La cornice del Giardin Grande farà poi il resto affinché il Capodanno in piazza si confermi una festa di tutti i cittadini, un momento per stare insieme e l’occasione perfetta per scambiarci gli auguri per il nuovo anno”.