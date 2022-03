Udine Design Week premia la miglior vetrina

Mancano ancora pochi giorni e, poi, conosceremo quale sarà la migliore vetrina della città. Udine Design Week, giunta alla sua sesta edizione, domenica 20 marzo, alle 16, a palazzo Morpurgo, premierà i vincitori del concorso che ha coinvolto aziende, negozi e architetti in una vera e propria inseminazione di creatività finalizzata alla realizzazione di progetti e di vetrine ad hoc.

In città sono state allestite dodici vetrine in cui si sono potute vedere le interpretazioni del tema ‘Mo(N)Di Possibili’ nei progetti di architetti e designer. Alcune sono state all’insegna della sostenibilità, come Loom-the-Wood, un progetto che permette di recuperare anche i più piccoli elementi di scarto del legno al fine di valorizzarli ridando loro nuova vita, Spazi Immaginari, per riutilizzare gli scarti del marmo, o Cartoni/i/Animati.

Altre hanno messo in guardia su quanto tempo ci rimane per creare dei mondi alternativi e possibili a quello di adesso, come Il tempo è adesso e Abbiamo una sola terra. I mondi possono essere quelli spiati dal buco di una serratura – Spiragli – oppure quelli messi in relazione tramite inedite Connessioni. E non manca la proposta di una Vetrina architettonica per arricchire le facciate del centro storico di Udine con installazioni green.

Ricordiamo che UDW è un’iniziativa promossa dal Museo virtuale del Design del Friuli Venezia Giulia - in collaborazione con Confindustria Udine e Fondazione Friuli e patrocinata da Comune di Udine, Università di Udine, Ordine degli Architetti di Udine al fine di coniugare cultura, commercio, artigianato, industria, turismo.

I protagonisti e i luoghi del concorso UDW 2022:

Scatolificio Udinese / LV Donna / Paola Marpillero architetto

Faber-Italy / Spazio Querini / Elena Angeli architetto

Corallo / Shakespeare Pijamas / Marta Gigante architetto

Livoni1895 / Hotel Suite Inn / Eljiesa Gjonku architetto

Cromofriuli / Cicli Rossi / Stefano Tonon con Alice Genova architetti

Grattoni1892 / Tendaggisti Barison / Valentina Levato architetto

Scatolificio Udinese / Studio Modacapelli / Glauco Fanna artista

Marmi Vrech / Antony e Jamal salone di bellezza / Lisa Maya Gentilini design

Bortolin Gioielli / Montblanc / 16metriquadri / Libreria Martincig / SpazioTre alle

Gallerie del progetto, Civici Musei di Udine