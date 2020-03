Udine, domani parte la consegna delle mascherine

Il Comune di Udine informa che la distribuzione delle mascherine da parte della Protezione Civile inizierà la mattina di lunedì 30 marzo. Saranno distribuite, per iniziare, 8mila mascherine (4mila confezioni contenenti ciascuna due mascherine) fornite dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. La confezione conterrà anche un vademecum con le istruzioni su come utilizzarle.

La distribuzione partirà dai nuclei familiari in cui è residente almeno un over 75 e dai quartieri in cui, proporzionalmente, c’è la maggiore concentrazione di anziani: quindi dall’ex Circoscrizione 1 (Udine centro) e da una parte dell’ex Circoscrizione 7 (Chiavris Paderno) per poi proseguire con il resto della città con tempistiche che saranno dettate dalla disponibilità dei presidi.

La distribuzione sarà effettuata casa per casa e il kit sarà inserito nella buca delle lettere; il volontario suonerà il campanello per avvisare dell’avvenuta consegna.

L’Amministrazione Comunale esprime la sua più sincera gratitudine, oltre che alla Protezione Civile di Udine, ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Alpini, nonché ai volontari civici che hanno aderito all’iniziativa del Comune per fronteggiare questa emergenza.