Udine, dopo 189 anni scompare la piazza di Baldasseria

“La commissione territorio ambiente del Comune di Udine mercoledì 10 giugno ha votato e deciso che, dopo 189 anni di storia, la piazza della Chiesa Santa Maria degli Angeli di Baldasseria non deve esistere più e, da una superficie di 1650 metri quadri si ridurrà a 503”, scrivono i residenti del quartiere, un centinaio, che si erano impegnati per preservare l’area. “Così, da punto di aggregazione, di manifestazioni religiose e non, di rispetto monumentale e di culto, diventerà una zona antistante alla chiesa, con un parcheggio per 16 auto”.

“In questi ultimi due anni, a noi di Baldasseria è sembrato di vivere in un film scadente, dove la sceneggiatura era stata scritta tempo fa e che, probabilmente, non aveva trovato né i tempi, né gli attori giusti per realizzarlo; così si è dovuto aspettare il giugno del 2018 per iniziare le riprese”, proseguono i residenti. “Questa ‘storia’ è stata un'occasione persa per gli amministratori di questa città di proporre una politica diversa, più partecipata. Non sentire né il consiglio di quartiere né i proponenti di un progetto per una diversa variante portato in commissione, frutto di puro volontariato e di mesi d'impegno per il bene del quartiere, ci porta a dire che la ‘politica’ vuol cambiare solo a parole ma non nei fatti”.

“Con grande rammarico possiamo solo constatare che il luogo simbolo del quartiere, costruito dalla famiglia Carlini assieme agli abitanti del borgo nel 1831, dopo tanti anni sarà privato di una piazza simbolo di appartenenza", concludono i residenti.