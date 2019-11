Udine, doposcuola garantito fino a fine anno

“Per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e per rispetto nei confronti delle famiglie interessate, sento la necessità, in qualità di Assessore all’Istruzione, di fare il punto sulla questione doposcuola”. Queste le parole dell’Assessore all’istruzione del Comune di Udine Elisa Asia Battaglia sul servizio del doposcuola.

“Da mamma - prosegue l’Assessore - prima che da assessore posso capire le preoccupazioni dei genitori; ritengo che un aggiornamento sullo stato dell’arte sia dunque quanto mai opportuno. Come noto, uno degli operatori economici che ha partecipato alla gara per l’assegnazione del servizio ha presentato ricorso alla magistratura amministrativa diretto all’annullamento – previa sospensione cautelare – delle decisioni della commissione di gara. Il 7 novembre 2019 il Tar ha respinto il ricorso della società concorrente valutando corretto l’operato della commissione. Non si è giunti ancora all’aggiudicazione dell’appalto poiché la commissione, in conformità a quanto previsto dalla legge, sta procedendo - in contraddittorio con la ditta che ha presentato l’offerta giudicata ammissibile - ad una valutazione circa la cosiddetta “anomalia dell’offerta”. Oltre che obbligatorio, tale adempimento è doveroso: si tratta di accertare se l’offerta sia nel suo complesso attendibile o meno, e dunque se questa dia serio affidamento circa la corretta futura esecuzione dell’appalto”.

“Qui non stiamo parlando di un appalto qualsiasi - aggiunge la Battaglia -; si tratta di garantire un servizio a contenuto educativo diretto a minori e quindi gli approfondimenti e lo scrupolo sono più che mai necessari. Auspico anche io che i lavori della commissione di gara si concludano a breve; nel contempo tuttavia riconosco la necessità che i lavori stessi si svolgano con la necessaria tranquillità al fine di giungere ad una decisione ponderata che tenga in debita considerazione tutti gli interessi e gli attori coinvolti”.

“Assicuro che il servizio continuerà ad essere garantito fino alla fine dell’anno scolastico nel rispetto dei migliori standard di qualità e che le verifiche condotte dagli uffici comunali nelle scuole continueranno a tutela delle famiglie e dei bambini”, conclude l’Assessore Battaglia.