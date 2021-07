Udine, Europei in piazza I Maggio

Mentre sale la ‘febbre da Europeo’, Udine offre un’opportunità in più per seguire le partite degli azzurri con gli amici. Il chiosco Love Street Food di piazza Primo Maggio, infatti, dopo il successo degli scorsi match, ha deciso di migliorare la visione delle sfide con uno schermo di 2 x 3,5 metri. Questo permetterà a tutti di poter vedere chiaramente la semifinale e, si spera, anche il match valido per il titolo.

Nelle scorse settimane il titolare di Love Street Food aveva messo a disposizione uno schermo da 86” ma, visto il gran numero di persone arrivate per seguire i quarti, ha deciso di investire nel noleggio di un ledwall adatto alla visione anche a distanza. Quindi, non solo seduti intorno alle ‘botti’, ma con la possibilità di stare tranquillamente sul prato a gustarsi una birra e un po’ di fritture tifando l’Italia.

Un piccolo consiglio: se scegliete di seguire la semifinale dal prato del parco portate con voi una coperta o un telo!

Il chiosco. Il gestore, Miran Krupic, tre anni fa ha acquistato e messo a nuovo il chiosco ‘verde’ (per intenderci, quello dalla parte del Santuario della Beata Vergine delle Grazie davanti al Liceo Classico Stellini) proponendo partite, eventi, calamari fritti e piatti tipici della cucina balcanica. In poco ha conquistato l’affetto della clientela udinese ma non solo, arrivano anche da tutta la regione per poter rilassarsi nel verde di piazza Primo Maggio.