Udine fa il pieno di turisti

L’inizio dell’estate, la possibilità di stare all’aperto, la zona bianca che permette di muoversi più liberamente, la campagna vaccinale che prosegue e infonde maggiore sicurezza sono gli ingredienti che hanno portato Udine a riempirsi di turisti. La prova è che un albergo del centro ha cancellato le ferie estive ai dipendenti, per garantire un migliore servizio ai numerosi ospiti. E’ il caso dell’Ambassador Palace Hotel di via Carducci. “Al momento – spiega un responsabile –, siamo contenti, ma è impossibile prevedere cosa succederà il prossima mese e assumere personale, per un turnover, che potrebbe non servire in agosto. Dipende tutto dalle varianti e dai nuovi contagi”.

OSTACOLO GREEN PASS - La conferma dell’attuale successo arriva anche da Edoardo Marini, referente degli albergatori di Udine e titolare dell’hotel Là di Moret. “Le presenze – spiega Marini - non sono pari a quelle del 2019, ma stiamo registrando numeri incoraggianti, di gran lunga superiori a quelli del 2020, anche se non si possono paragonare ai turisti che scelgono di soggiornare al mare o in montagna. Comunque, posso dire che rispetto a giugno 2020, la percentuale di ospiti a Udine è stata superiore del 60 per cento”.



PIÙ EVENTI, PIÙ TURISMO

Ad avere maggiore beneficio sono le strutture in centro città.“Rispetto alla periferia – continua il referente – le presenze sono sicuramente maggiori. Non possiamo fare previsioni per il futuro, perché le prenotazioni sono last minute. Si tratta di soggiorni di una notte, ma anche di qualche giorno. Sono tornati anche gli stranieri. Soprattutto la presenza di turisti dei Paesi dell’Est è molto significativa. Scelgono la città per pernottare, ma sono attirati dai percorsi cicIabili. Bisognerebbe organizzare pacchetti e proporre vacanze per tutti i gusti.”.Il ritorno a misure più stringenti, visto il nuovo aumento di casi positivi, “ci taglierebbe di nuovo le gambe - conclude Marini -. Inoltre, non ci possono chiedere di controllare green pass, o comunque di chiedere a un ospite se è vaccinato, o meno. Impensabile.”.- Per l’assessore al Turismo del Comune di Udine,, “il merito di questo successo è dei numerosi eventi organizzati in città, che stanno richiamando visitatori anche da fuori regione. E sarà così fino a settembre. Il gradito ritorno dei turisti austriaci è dovuto anche dalle collaborazioni avviate già due anni fa, dai gemellaggi e dal grande investimento in progetti di turismo slow sulla due ruote”.Il problema è sempre quello dei contagi anche per l’assessore Maurizio Franz. “Bisogna essere - dice - ligi, scrupolosi e vaccinarsi. Fondamentale non intasare gli ospedali, ma non è opportuno cancellare eventi per la paura, come è già successo lo scorso anno. Non si deve tornare indietro”.Guardare avanti significa anche programmare i grandi eventi che richiamavano visitatori da ogni dove e che sono stati cancellati o ridimensionati a causa della pandemia.“Abbiamo già in programma il ritorno di importanti appuntamenti dell’era pre Covid, dai concerti di grande richiamo, allaancora più grande con il ritorno della Stiria. La manifestazione enogastronomica occuperà ampi spazi nel centro storico, proprio per garantire distanziamento e sicurezza”.