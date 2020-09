Udine festeggia il compleanno di Freddie Mercury

A Udine sono in programma tre giorni di festeggiamenti per ricordare e rendere omaggio a Freddie Mercury. Due straordinari ed esclusivi eventi ai quali si potrà partecipare su prenotazione, che daranno vita a unico mega party, in cui si celebrerà il 74° anniversario della sua nascita.

I festeggiamenti avranno inizio giovedì 3 settembre quando nel capoluogo friulano arriverà l’ospite d’onore, Peter Freestone, assistente personale per ben 12 anni del leggendario leader dei Queen. Già nel pomeriggio si potrà incontrare Peter, che racconterà i suoi ricordi di vita passati insieme all’uomo divenuto leggenda della musica contemporanea.

L’evento continuerà al Castello di Udine, splendida location in cui si terranno la cena e anche il concerto omaggio ai Queen.

Sabato 5 settembre sarà la “data regina” dei tre giorni di festa, in cui cadrà il 74° compleanno di Freddie Mercury. Per celebrarlo, si susseguiranno una serie di avvenimenti molto speciali: in mattinata sarà presentato per la prima volta in Italia il libro di Freestone Freddie Mercury’s Royal Recipes, che raccoglie oltre 100 ricette dei piatti preferiti dalla voce dei Queen e che venivano preparati per lui.

Seguirà il pranzo, con un menù appositamente realizzato da Peter. Nel tardo pomeriggio si apriranno i cancelli di Villa Tissano dove, con una cena super esclusiva e il concerto dei Toys, celebre tribute band dei Queen, si continuerà a festeggiare fino a sera inoltrata.