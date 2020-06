Udine, gli asili nido sono pronti a ripartire

Gli asili nido di Udine sono pronti a ripartire. Da luglio le strutture della città accoglieranno nuovamente i bambini da 0 a 3 anni e rimarranno aperte anche nel mese di agosto. Lo ha deciso oggi la Giunta comunale, che ha anche approvato il progetto che riguarda la ristrutturazione della scuola primaria Pascoli di via Pordenone.

“Abbiamo stanziato 3,2 milioni di fondi per la sistemazione”, fa sapere il sindaco Pietro Fontanini, “con il cantiere che partirà all’inizio del prossimo anno. I lavori dureranno più di un anno, ma non si poteva restringere di più i tempi, considerando che le opere dovranno essere eseguite garantendo, nel contempo, la prosecuzione dell’attività didattica in presenza”.

“Specie dopo l’emergenza, sappiamo che il tema dell’edilizia scolastica sarà particolarmente critico, ma noi siamo pronti a rinnovare le strutture, garantendo la loro sicurezza”, conclude Fontanini.

Quanto ai servizi per i bimbi nella fascia 0-3 anni, l’assessore Elisa Asia Battaglia spiega: “Saranno rispettate tutte le normative. I rapporti prima del Covid erano soprattutto fisici, ma non è escluso che potranno ancora esserci dei momenti di contatto, ad esempio per il cambio del pannolino, a patto che il bimbo si relazioni sempre con lo stesso educatore”.

“Questo servizio offrirà un po’ di respiro anche alle famiglie. Siamo ben cosci che in molti dovranno rinunciare alle ferie, quindi questa proposta sperimentale e innovativa contiamo possa dare un po’ di sollievo a tanti genitori nei mesi di luglio e agosto”.