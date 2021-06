Udine, grande interesse dei privati per il servizio dei nidi d’infanzia

“Desidero esprimere grande soddisfazione per l’ampia partecipazione che è stata registrata da parte dei soggetti privati alla manifestazione di interesse indetta dal Comune per la stipula della convenzione per l’adesione al sistema integrato dei nidi d’infanzia del Comune di Udine”. Lo dichiara l’Assessore all’istruzione del Comune di Udine Elisa Asia Battaglia.

“Questo risultato - prosegue l’Assessore - è stato possibile grazie a un metodo di lavoro portato avanti all’insegna della condivisione e del dialogo e nel solo interesse dei bambini e delle loro famiglie. È ora intenzione di questa Amministrazione mantenere un dialogo costante con i soggetti aderenti attraverso la creazione di un tavolo permanente”.