Udine, Graziano Mestroni riconfermato coordinatore della Protezione Civile

Riconfermato per altri tre anni Graziano Mestroni nel ruolo di coordinatore della Protezione Civile a Udine. Si tratta di un incarico gratuito che, alla scadenza, potrà essere rinnovato. Ne dà notizia il sindaco di Udine Pietro Fontanini, esprimendo “sincero e profondo apprezzamento per l’impegno e la serietà di Mestroni, che continuerà a guidare le operazioni della Protezione civile cittadina”.

Nei prossimi mesi, Mestroni prenderà servizio nella nuova sede della Protezione Civile, su un terreno delimitato da via del Partidor, Piazzale del Commercio e via Marsala nel Comune di Udine.

“L’area prescelta prospetta collegamenti stradali idonei: l’edificio e le reti di distribuzione sono prospicienti alla strada di accesso; l’area sarà recintata e non ci sono ostacoli all’accesso", spiega Fontanini. "Si trova all’esterno del centro storico; la viabilità è fluida e non ci sono fabbricati o altri elementi strutturali sismo-vulnerabili o a rischio idrogeologico da pregiudicare la circolazione. La nuova sede sarà dotata di uffici, sala riunioni e didattica, sala da pranzo con cucina, servizi igienici e spogliatoi, locali di ricovero, hangar con officina, parcheggi e una piattaforma per l’eventuale atterraggio di elicotteri”.

L’intervento è finanziato dalla Regione per l’importo 600mila euro, cui si somma la cifra di un milione e 400mila euro attinta dal bilancio comunale. Totale, due milioni di euro.