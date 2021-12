Udine, i servizi funebri sono più 'green'

Pronta la nuova automobile per le onoranze funebri del Comune di Udine: è una Mercedes Classe E 1991 CC Mild Hibrid alimentata da un motore termico a benzina e da un motore elettrico. Il mezzo è stato trasformato e fornito dalla ditta Zanardo srl con sede a Mareno di Piave.

Il sindaco Pietro Fontanini spiega: “Siamo finalmente riusciti a mettere a disposizione dei cittadini un’automobile costruita ricorrendo a tecnologie all’avanguardia: grazie ad una serie di modifiche strutturali, la macchina è meno pesante e riduce, di conseguenza, i consumi di carburante e di conseguenza l’inquinamento”.

“Grazie alla procedura di gara basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa è stato possibile premiare una vettura tecnicamente all’avanguardia e di pregevole valore estetico – continua il sindaco – l’acquisto del mezzo funebre dimostra la sensibilità dell’Amministrazione verso i propri cittadini sia dal punto di vista del miglioramento del servizio, sia dal punto di vista ambientale, vista la riduzione delle emissioni di inquinanti”.

Chiude Fontanini: “Accanto alle valutazioni in ordine allo standard qualitativo del servizio e al rispetto dell’ambiente, c’è l’aspetto, non marginale, economico. Mettiamo a disposizione tariffe calmierate: per i funerali il costo è di 355 euro”.