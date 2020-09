Udine, il casa per casa arriva nel centro storico

Conto alla rovescia per la partenza del nuovo sistema di raccolta ‘casa per casa’ anche nell’ultimo quartiere di Udine, quello del centro storico. Da giovedì 1 ottobre, quindi, tutta la città entrerà ufficialmente nel ‘porta a porta’.

Net avvierà da lunedì 28 settembre lo svuotamento e la rimozione degli ultimi cassonetti stradali all'interno dell’ex circoscrizione uno, ossia il centro storico e i viali che lo perimetrano. Le operazioni proseguiranno indicativamente per circa due giorni.

Per urgenze e conferimenti straordinari di rifiuti, sono attivi e disponibili per le ricezioni, i due centri di raccolta in via Stiria (dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17 e domenica dalle 8 alle 12) e via Rizzolo (da lunedì a sabato dalle 7 alle 17).