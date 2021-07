Udine, il comune riscopre i tigli piantumati dal Fogolâr Civic in ricordo dei borghi storici

Lunedì 5 luglio si è svolta a Udine la “BiciVuaite dai Borcs di Udin”, ricognizione civica dei tigli commemorativi degli antichi Comuni rustici aggregati alla città, secondo tradizione, dal patriarca aquileiese Bertrando, proclamato vent’anni or sono Patrono Civile municipale. L’iniziativa è stata promossa dal Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e dal Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl” con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Udine.



Una staffetta, guidata dall’assessore comunale alla Cultura Fabrizio Cigolot e dal presidente dei sodalizi promotori, Alberto Travain, ha raggiunto in bicicletta i tigli dedicati al ricordo delle Circoscrizioni novecentesche (area verde termine via del Faula) e delle Decanie medievali udinesi dei Borghi Superiori (area verde Mc Bride, via S. Daniele), Pracchiuso (area verde Teatro Nuovo, via Trento), Aquileia (area verde piazzale D’Annunzio), Grazzano (area verde termine via della Vigna) e Poscolle (area verde Cappello, piazzetta Gorgo).



Piantumati, per la prima volta nel 2001, da Fogolâr Civic e Academie dal Friûl, grazie in particolare all’impegno dell’indimenticato civista friulano Ermes Silvano Candido, quegli stessi tigli, memoria storica di autonomia e democrazia rionale, in gran parte ricollocati nel 2011 grazie alla collaborazione della Pro Loco di Città “Borgo Sole Udineovest”, sono ora anche tappe di un itinerario cicloturistico culturale, inaugurato per l’occasione, dall’Ufficio per la Lingua Friulana del Comune di Udine, a cura di Francesco Passarino.La manifestazione si è conclusa di fronte alla loggia dell’antica canonica del borgo Poscolle, in piazzetta Gorgo, storica sede rionale udinese, dove, prendendo la parola, il presidente sociale prof. Travain ha indicato nell’iniziativa il valore di civica testimonianza di una tradizione di autonomia e di democrazia capillarmente radicata nella storia municipale e si è congratulato per la cordiale condivisione mostrata su questo tema dall’Amministrazione civica. L’assessore Cigolot ha sottolineato l’importanza, per il Comune, d’investire non soltanto sulla città in senso urbanistico ma anche certamente culturale-identitario, con chiari scopi di promozione della coesione territoriale, ed ha ringraziato il Fogolâr Civic e l’Academie dal Friûl per il pluridecennale impegno notoriamente svolto in tale direzione. Presente anche la presidente della Commissione Cultura del Consiglio comunale, prof. Elisabetta Marioni, che ha rimarcato la necessità di sostenere iniziative simili, che rimandano ad ideali di cittadinanza rivitalizzanti al mito cittadino del grande Patriarca Bertrando.Al tiglio di via della Faula, era intervenuto anche il presidente della suddetta Pro Loco di Città, l'architetto Giuseppe Vacchiano, ricordando, in particolare, le istanze delle periferie odierne e la necessità di un loro autentico coinvolgimento nel tessuto cittadino.Al termine, le insegne commemorative degli antichi “quintieri” comunali, ossia le Circoscrizioni medievali, recate da rappresentanza sociale del Fogolâr Civic, si sono deferentemente inchinate per rendere omaggio a secoli di umanità e di comunità vissute dagli storici suburbi cittadini, le cui antiche assemblee o vicinie, come in gran parte della Mitteleuropa, si riunivano, appunto, attorno ai tigli.