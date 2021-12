Udine, il Comune si farà carico dell’area verde di via Cadore

“Il Comune di Udine si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dell’area di proprietà della Parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di viale Cadore e della manutenzione degli arredi e delle attrezzature da gioco per bambini presenti”. Lo ha annunciato il Vicesindaco e Assessore al verde pubblico Loris Michelini.

“Alla base dell’accordo - ha spiegato Michelini - ci sarà la firma di un contratto di comodato, la cui bozza è già stata stilata e approvata dalla Giunta, sulla base delle richieste che si sono pervenute da Don Francesco Saccavini alla luce delle difficoltà di gestione dell’area legate all’aumento dell’età dei volontari che se ne occupavano. In cambio la Parrocchia concederà in comodato d’uso gratuito al Comune l’area per un periodo di dieci anni, rinnovabile una sola volta; ciò significa che l’Amministrazione potrà organizzarvi eventi, sempre previa comunicazione alla proprietà”.

Il costo per il Comune è stato quantificato in 8.500 euro all’anno di cui 7.000 per la manutenzione ordinaria e 1.500 per quella straordinaria. Il Comune potrà inoltre intervenire con la sostituzione delle attrezzature, che poi rimarranno di sua proprietà.

“Con un piccolo impegno da parte del Comune abbiamo raggiunto un grande risultato: quello di garantire ai residenti della zona di via Cadore e di San Domenico e a tutta la cittadinanza la possibilità di frequentare in sicurezza un’aera che è già oggi frequentata da famiglie e bambini, al punto da diventare un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere. Ma quello che mi ha fatto più piacere è stato poter collaborare fattivamente con questa Parrocchia offrendo un aiuto concreto a Don Francesco e a tutti i volontari, che ringrazio, che in questi anni si sono spesi per gestire al meglio questo meraviglioso parco”, ha concluso il Vicesindaco.