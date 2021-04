Udine, il Parco Antonini Maseri apre al pubblico

Il Parco Antonini Maseri a Udine, uno dei giardini storici della città, aprirà al pubblico grazie alla collaborazione tra Comune, Università e Fondazione Friuli. L'area verde di 3mila metri quadrati sarà presto accessibile a tutti i cittadini e ai turisti.



L'Università di Udine, in qualità di proprietaria, si è impegnata a concedere il Parco Antonini Maseri in comodato al Comune per una durata trentennale.



Il Comune di Udine provvederà quindi alla manutenzione e a garantire l'apertura e la chiusura al pubblico.

La Fondazione Friuli darà esecuzione alla realizzazione sul lato di via Gemona di un attraversamento pedonale, per consentire il passaggio da Piazza Primo Maggio al centro storico, e viceversa.