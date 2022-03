Udine, inaugurata la nuova piazza di Godia

Domenica scorsa, al termine della Messa officiata dal Parroco Don Olivo Bottos, è stata inaugurata la nuova piazza di Godia alla presenza del Sindaco Pietro Fontanini, del Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Loris Michelini, del Presidente di Quartiere Dino Fabris, del Direttore dei lavori ing. Luca Zanini del Responsabile degli Uffici ing. Croppo Cristina e di molti abitanti della Frazione.



Il Sindaco ha ringraziato il Parroco e la Curia Arcivescovile per aver donato al Comune il sedime della piazza che ha permesso di poter procedere con fondi comunali alla sistemazione completa dell’area che gli abitanti attendevano da decenni annunciando anche altri interventi in corso nella zona, come i nuovi marciapiedi in via Bariglaria e la nuova area destinata a parcheggio.



L'Assessore Michelini ha illustrato i diversi lavori eseguiti nella piazza, come il rifacimento completo dei sottoservizi, la rimozione del porfido e il rifacimento della copertura con la nuova segnaletica verticale e orizzontale, con accorgimenti specifici per i disabili e ipovedenti con i percorsi tattilo-plantari, il rifacimento della fermate del trasporto pubblico con la nuova pensilina mantenendo i parcheggi e ridefinendo l'isola interna con un raggio di curvatura più rispondente alla sicurezza. È seguito il taglio del nastro e la benedizione del Parroco.