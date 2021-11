Udine, inaugurato il nuovo park nell’area dell’ex frigorifero di via Sabbadini

E' stato inaugurato questa mattina, a Udine, il parcheggio realizzato nell’area dell’ex frigorifero di via Sabbadini. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Pietro Fontanini, il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini e il Presidente del Sistema Sosta e Mobilità, che gestirà la struttura, Emilio Occhialini. Ad occuparsi dell’intervento la Argo Costruzioni Srl di Villorba.



Sono stati realizzati 106 stalli oltre a tre riservati a diversamente abili per una superficie complessiva, comprese le aree di manovra, di 3.155 metri quadrati. E' stata anche installata una protezione in legno e acciaio verso la roggia e una rete metallica a delimitazione degli edifici dell’ex frigorifero e dell’ex granaio. L'impianto di illuminazione, realizzato da Hera Luce, è costituito da 9 sostegni per un totale di 14 punti luce.



Per la realizzazione dell'opera sono stati demoliti tre edifici esistenti lungo la roggia (ex magazzino prodotti agricoli, ex filandino ed una struttura già collassata), è stata realizzata la rete di scarico delle acque meteoriche ed è stata predisposta la linea interrata per l’illuminazione pubblica (poi completata con Hera Luce). Inoltre le aree verdi sono state estese fino a 1308 mq complessivi.



L’importo dei lavori ammonta a 510mila euro, mentre quello relativo alla realizzazione dell’impianto di illuminazione ammonta a 20.326,44 euro.Vista la complessa situazione dei sottoservizi esistenti nell’area, nel corso dei lavori si è reso necessario procedere all'individuazione di tutte le anomalie del sottosuolo non rilevabili a vista attraverso un'indagine indiretta, combinando l’esecuzione di misure gradiometriche con il rilievo georadar che ha permesso di individuare le varie condotte esistenti e di verificare l’effettiva assenza di eventuali ordigni bellici inesplosi.Nel corso dei lavori sono stati inoltre rinvenuti un serbatoio di gasolio interrato dismesso e manufatti in cemento amianto da smaltire.