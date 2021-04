Udine, iscrizioni aperte ai Centri estivi comunali

Fino al 4 maggio 2021 sarà possibile iscriversi ai Centri Ricreativi Estivi di Udine, riservati a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 agli 11, e al Summer Play Camp-Giardino del Torso per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Le iscrizioni si effettuano sul portale E-Civis, all'indirizzo https://udine.ecivis.it/ECivisWEB/.

Per i nuovi utenti l'accesso al sistema E-Civis è consentito esclusivamente con l'utilizzo delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per avere maggiori informazioni su come richiedere le credenziali SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid



Gli utenti già iscritti ai Servizi comunali di Ristorazione, Doposcuola e Nido, e quindi alla piattaforma di iscrizione online, possono accedere con le credenziali già in loro possesso (utente,codice fiscale e password) o le credenziali SPID.

Per maggiori informazioni sul servizio e sulle modalità di iscrizione è attiva una pagina dedicata ai Centri Ricreativi Estivi.