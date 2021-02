Udine, Isee per i volontari delle colonie feline

Il Comune di Udine, due giorni fa, ha deciso di chiedere l’Isee ai volontari che si occupano dei gatti di colonia prima di fornire loro cibo per gli animali. A spiegarlo è la consigliera del Partito Democratico in Consiglio comunale Cinzia Del Torre che sulla questione ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.



"I gatti di colonia sono i gatti del Sindaco. Ci domandiamo se il Comune di Udine lo sappia?", si domanda la consigliera dem. "I volontari, in questo modo vengono vergognosamente trattarti come se chiedessero un aiuto economico per sé stessi, mentre sono un importante aiuto per il Comune senza il quale l’ente pubblico dovrebbe attivare un appalto di servizio, perché il Sindaco, ha anche, tra le altre, la responsabilità dei gatti di colonia".



"I volontari spesso operano a spese proprie, ma il Comune fa la sua parte e, da alcuni anni, mette a disposizione cibo, consegnato solo a volontari autorizzati e muniti di apposito tesserino indicante di quali e quante colonie siano referenti. Solo a Udine le colonie feline censite sono oltre 200, gli animali sono migliaia e vengono accuditi da alcune decine i volontari e le volontarie, soprattutto donne, che, per amore dei gatti, rendono un importante servizio alla città, occupandosi quotidianamente di questi animali. Invece di ringraziare queste persone per il servizio di volontariato che rendono, il Comune ostacola il loro lavoro!"