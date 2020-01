Udine, l'Ercole di piazza della Libertà si risveglia 'superdotato'

Insolito risveglio per l'Ercole di piazza della Libertà, a Udine. La possente statua in pietra d'Aurisina, realizzata alla fine del Seicento dal padovano Angelo De Puppi -mutilata e evirata in epoca puritana, esattamente come il Caco posizionato a qualche metro di distanza - questa mattina è apparso con un appariscente elemento in più.

Un oggetto non ben identificato è stato inserito da ignoti nelle parti intime del monumento, proprio sotto la foglia di fico posizionata nel '900 per nascondere le pudenda eliminate a colpi di scalpello.

Il gesto goliardico non è passato inosservato. "Gli hanno restituito ciò che gli era stato ingiustamente tolto", ha commentato più di qualche passante. L'immagine in alto è stata postata da Costantino Martignon sul gruppo Facebook "Sei di Udine se...".