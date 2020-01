Udine, la città dei beauty addict

Tra lunghe giornate in ufficio, incombenze quotidiane e impegni fuori casa, essere multitasking è cruciale per spuntare la propria to-do list senza dover rinunciare a qualche piccola coccola da dedicare a sé stessi. Ecco allora che, per innegabile comodità e per risparmiare tempo prezioso, la bellezza fai-da-te passa sempre di più dal supermercato. La conferma arriva da Supermercato24 – il marketplace italiano della spesa online con consegna in giornata, anche entro un’ora – che, analizzando gli acquisti effettuati online nell’ultimo anno, ha tracciato le abitudini degli italiani allo specchio e le tendenze beauty dello Stivale.



Nella penisola il benessere dei capelli e del corpo è al centro dei “beauty haul” al supermercato. Infatti, così come nel 2018, anche nel 2019 i prodotti per prendersi cura della propria chioma (10,6%) e della propria pelle (10,6%) occupano la vetta della classifica delle categorie merceologiche beauty più acquistate online in Italia e insieme costituiscono oltre un quinto delle vendite nel settore della bellezza da supermercato. Chiude il podio il make-up (9%), che si conferma l’outsider del 2019, dal momento che nel giro di un anno ha scalato il ranking, balzando dall’ottava alla terza posizione.



Capelli nutriti in profondità: il balsamo batte lo shampoo

Per una piega come “appena usciti dal parrucchiere” gli italiani mettono da parte lacca e gel – esclusi dalla top 10 dei prodotti per capelli più venduti online – e puntano piuttosto sul balsamo che, in termini di acquisti, sorpassa anche lo shampoo. Must-have è il conditioner riparatore alla provitamina, che fortifica la chioma, mentre al secondo posto spicca quello alla cheratina, perfetto per nutrire in profondità e idratare il fusto del capello.



Scorrendo la classifica dei prodotti per capelli più acquistati su Supermercato24 si nota come gli italiani siano sempre alla ricerca di armi per combattere nodi e secchezza: lo shampoo più venduto online promette un effetto seta grazie alla sua azione lisciante, mentre il secondo e il terzo più amati dagli utenti della penisola puntano ancora una volta rispettivamente sulle vitamine e sulla cheratina per dare un boost di forza e idratazione.



I beauty addict dello Stivale hanno un occhio di riguardo anche per le formulazioni senza parabeni, come dimostra la presenza al nono posto di uno shampoo all’estratto di miele e camomilla privo di questi composti.



Latte e miele e olio di Argan: la combo più amata per idratare la pelle

Per gli italiani coccola per il corpo fa rima con bagnoschiuma estremamente idratanti: i più amati nel 2019 sono stati quelli al latte e miele, seguiti da quelli all’olio di Argan e da quelli ispirati ai bagni termali. Appena fuori dal podio le ricche formulazioni al burro di karité, a loro volta estremamente nutrienti.



Ma anche il naso vuole la sua parte: in termini di profumazioni, imbattibile la vaniglia, preferita al pino silvestre e al rinfrescante talco.



Sguardo da cerbiatta e manicure effetto gel: essenziali per il look delle italiane

Supermercato24 conferma che, quando si tratta di make-up, l’occhio vuole la sua parte: oltre la metà della top 10 dei trucchi più venduti online in Italia è occupata proprio da prodotti per rendere lo sguardo magnetico.



A far guadagnare il podio del 2019 al comparto make-up è stato infatti l’asso nella manica (o nel beauty case!) che completa ogni look, da quelli da giorno a quelli più sofisticati. Si tratta dell’imprescindibile mascara, che nella classifica dei trucchi più acquistati occupa la vetta con la versione volumizzante e il terzo posto con la formula waterproof, per un risultato a lunga tenuta. Medaglia d’argento a un altro grande classico, il kajal nero, mentre l’eyeliner nero – preferito nella versione a penna, per favorirne l’applicazione che, si sa, mette alla prova anche le mani più ferme – occupa il quinto posto. Per definire le sopracciglia, invece, si opta per matite marroni di intensità media (7° posto) o alta (10°).



Alta anche l’attenzione nei confronti della base: i dati di Supermercato24 sottolineano che le italiane usano principalmente la cipria compatta (4° posto) per fissare il fondotinta liquido (8°), meglio se dalla texture leggera e dal finish naturale, per scongiurare l’effetto mascherone.



Infine, non vengono trascurate le mani: anche chi opta per la manicure fai-da-te non rinuncia al look glossy e a lunga durata. Se questo al salone di bellezza si ottiene con l’applicazione dello smalto semipermanente, per riprodurlo a casa le italiane mettono da parte le lampade UV e comprano i nail polish e top coat effetto gel (rispettivamente 6° e 9° posto). La nuance preferita? Il delicato color albicocca che, a sorpresa, si dimostra più popolare dei classici rossi.



Abbasso la pigrizia: struccarsi a fine giornata è un must

“Dai il make-up, togli il make-up”: se non il celebre maestro Miyagi, di certo i guru della bellezza saranno felici di scoprire che le italiane hanno assimilato l’importanza della detersione quotidiana e dell’accurata rimozione del trucco come step cruciale della propria beauty routine. La conferma arriva dalla classifica dei prodotti per il viso più popolari al supermercato (ben il 3,8% degli ordini nella macro-categoria beauty), che vede spiccare ai primi due posti i dischetti struccanti di varie dimensioni, che vengono preferiti alle salviettine struccanti, comprese quelle tre-in-uno (al terzo posto), pensate per le multi-tasker che, con una sola passata, rimuovono il trucco da viso, occhi e labbra. I dischetti struccanti sono un must-have tanto da essere stati nel 2019 i prodotti beauty in assoluto più acquistati al supermercato in Italia.



Ceretta o lametta? Il dilemma beauty che divide le italiane

Pelle liscia come seta: sì, ma come? I metodi e i prodotti per la rasatura e depilazione (che costituiscono il 4% degli acquisti online nel segmento beauty su Supermercato24) tra cui scegliere sono molteplici, ma le italiane hanno deciso: la ceretta home-made batte la lametta. Al primo e al secondo posto dei prodotti di depilazione più venduti compaiono infatti le strisce depilatorie: in particolare, in testa alla classifica si trovano quelle di piccole dimensioni, specificamente pensate per il viso. Per trovare i rasoi è invece necessario scendere al terzo gradino del podio: nelle vesti di estetiste fai-da-te, le italiane puntano quindi un metodo meno rapido e immediato, ma che garantisce un risultato più duraturo.



Udine, la città dei beauty addict

I beauty addict della penisola si danno appuntamento a Udine, la città che lo scorso anno, in proporzione alla sua spesa totale, ha registrato i volumi più consistenti di shopping online al supermercato per quanto riguarda il settore della bellezza. Seguono Torino e Verona, mentre rimangono escluse per poco dal podio Pisa e Como: la città della torre pendente, però, primeggia quando si tratta di acquisti di prodotti per i capelli e per il corpo. Ben più in basso nella classifica nazionale Milano (all’ottavo posto), mentre Roma, a sorpresa, risulta essere l’illustre esclusa dalla top 10 di Supermercato24.



Se Udine, oltre che per la vetta della classifica nazionale, si distingue anche per essere la provincia in cui si acquistano più prodotti struccanti, le maggiori appassionate di make-up della penisola si concentrano in Lombardia, in primis a Varese.



“Che si tratti di generi alimentari, bevande o prodotti per la cura della persona, Supermercato24 è la soluzione smart per fare la spesa in modo semplice, veloce e senza stress. Qualunque sia la lista di prodotti da acquistare, basta affidarsi ai nostri shopper esperti per risparmiare tempo prezioso per sé e la propria quotidianità” commenta Federico Sargenti, CEO di Supermercato24.



FONTE: Supermercato24 - I dati riportati sono calcolati sulla base degli acquisti effettuati dagli utenti di Supermercato24 tramite sito web o app nei periodi gennaio-dicembre 2019 e gennaio-dicembre 2018. Le informazioni sono raccolte in forma anonima e vengono utilizzate a scopo esclusivamente statistico