Udine, la Fiera di Santa Caterina non si farà

La Fiera di Santa Caterina non si farà. Lo ha deciso il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che oggi ha emesso un’ordinanza che dispone l’annullamento, per l’anno 2020, della tradizionale manifestazione cittadina, che si sarebbe dovuta tenere da sabato 21 a mercoledì 25 novembre.

“Il provvedimento - ha dichiarato Fontanini - si è reso necessario non solo alla luce della densità in uno spazio ristretto di bancarelle e di clienti che renderebbe impossibile garantire il rispetto del distanziamento sociale al quale dobbiamo ancora attenerci, ma anche del fatto che gli espositori sarebbero giunti da aree del Paese nelle quali, nelle ultime settimane, si è assistito a un incremento del numero dei contagi".

"La decisione non è stata presa a cuor leggero ma nella consapevolezza che, anche a fronte di una recrudescenza dell’epidemia, la salute dei cittadini deve venire ancora una volta prima di ogni altra cosa. A differenza di altre manifestazioni, infatti, in questo caso non si sarebbe potuto riorganizzare gli spazi procedendo a un ampliamento dell’area di riferimento”, conclude Fontanini.