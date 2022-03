Udine, la residenza 'I Faggi' ospiterà i profughi in fuga dall'Ucraina

Udine si prepara ad accogliere i profughi in fuga dall'Ucraina in guerra. E' stato siglato un accordo tra Comune e la Quiete per accogliere fino a 30 persone.



La disponibilità è stata manifestata questa mattina dal Presidente della struttura Alberto Bertossi nel corso di un incontro con il sindaco Pietro Fontanini e l’assessore alle politiche sociali Giovanni Barillari. L'intesa è stata raggiunta in pochi minuti: sarà la residenza “I Faggi” di via Micesio ad ospitare i profughi.



“Accanto a iniziative molto significative sotto il profilo simbolico – ricordo che da questa mattina una bandiera ucraina sventola in piazza Libertà – stiamo mettendo in campo azioni concrete per ospitare persone costrette ad abbandonare la propria casa e cercare riparo in Paesi esteri - spiega il sindaco Fontanini -. Nel ringraziare il Presidente Bertossi per la sensibilità, aggiungo che il Comune emetterà un bando per stringere altre collaborazioni con chi gestisce strutture che possano dare ospitalità a famiglie ucraine”.



“La situazione è talmente drammatica - ha dichiarato Bertossi - che tutto il CdA, la direzione e gli uffici della Quiete non hanno avuto il minimo dubbio nel mettere a disposizione fino a 30 posti letto. Nelle prossime ore definiremo i dettagli anche in accordo con la Prefettura, con la quale ho già avuto un incontro nei giorni scorsi”.