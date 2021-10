Udine, le proposte del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Il C.P.I.A. Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, è un segmento specifico dell’istruzione pubblica che offre servizi e attività per l’istruzione a cittadini italiani e stranieri di età superiore ai 15 anni. La mission istituzionale prevede, in coerenza con quanto indicato da "Agenda 2030" e dalla "Nuova Agenda europea delle competenze", l'attivazione di percorsi finalizzati al consolidamento delle competenze di base da parte della popolazione adulta, di miglioramento del livello di istruzione, di apprendimento della lingua italiana da parte degli stranieri, anche come chiave per il reinserimento sociale e lavorativo nel contesto dell’apprendimento permanente e all’interno di strategie di coordinamento con le autonomie locali, il mondo del lavoro o delle professioni.



In questo quadro il C.P.I.A. di Udine realizza attività nelle sei sedi associate: presso l’Istituto Comprensivo di Codroipo, l’Istituto Comprensivo di San Giorgio di Nogaro, la sede di via Diaz a Udine, la sede di Via della Cooperativa a Tolmezzo e presso gli Istituti di Scuole secondarie di 2° Statali “Paolino d’Aquileia” di Cividale, “D’Aronco”di Gemona del Friuli. Sono inoltre attivi diversi punti di erogazione del servizio definiti in accordo con gli enti locali, istituzioni o altri soggetti del territorio, per la realizzazione di specifiche progettualità in aree decentrate e lontane dalle sedi associare.



L’offerta formativa è ritagliata ad hoc sulle specifiche necessità delle realtà del territorio e prevede un minimo contributo economico da parte degli studenti che aderiscono alle iniziative. Le diverse sedi sono sempre disponibili alla progettazione condivisa di corsi e attività per specifiche utenze, in particolare le donne e i minori ultra-quindicenni. Maggiori informazioni e materiali relativi alle attività del CPIA sono reperibili anche alla pagina Facebook https://www.facebook.com/cpia.udine e sul sito www.cpiaudine.edu.it. L’iscrizione va effettuata sul sito ed è il primo passo del percorso di accoglienza e orientamento per accompagnare gli adulti nel rientro nei percorsi di istruzione e formazione.Le nuove proposte di quest’anno riguardano i corsi per la cittadinanza digitale e i corsi di conoscenza della cultura locale attraverso l’esplorazione delle ricchezze culturali dei diversi territori.L’auspicio del CPIA è quello di poter incontrare i vari soggetti territoriali interessati, al fine di individuare o concordare anche altre attività, restando comunque a disposizione per ogni ulteriore informazione che si rendesse necessaria.